6 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

6 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

2019/07/03
الساعة 12:15 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- الصيانة والدعم الفني (حائل).

. مهندس ثالث- تميز العمليات (الرياض).

. محلل أول- إدارة الأداء (الرياض).

. مشرف- مبيعات المواد (حائل).

. أخصائي أول- تقنية المعلومات (الرياض).

. مسؤول السلامة والصحة والبيئة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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