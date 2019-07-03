66 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للجنسين في أمانة جدة عبر جدارة

المواطن - جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن توفر (66) وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للرجال والسيدات عبر نظام جدارة.

واشترطت الأمانة في المتقدمين ما يلي:

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد (المرشح أو المرشحة).

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأشارت أمانة جدة إلى التقديم على الوظائف يبدأ يوم الأحد القادم بتاريخ 04/ 11/ 1440هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 08/ 11/ 1440هـ عبر نظام جدارة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الوظائف يمكن الدخول على الرابط التالي (هنا).

كما يمكن التقديم عبر الرابط التالي (هنا).