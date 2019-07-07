7 أطعمة مهمة لصحة الجسم وحيويته

المواطن - متابعة

ينصح مختصو التغذية بتنويع الأطعمة التي يتناولها الإنسان؛ بهدف الحفاظ على صحة جسمه وحيويته، وهناك أنواع من الأطعمة يرون أهمية تناولها، وينصحون بتناولها كل أسبوع لفوائدها العظيمة.

وتتضمن هذه الأطعمة التي ينصح بتناولها أسبوعيًّا:

– نبات الهليون: وهو مصدر جيد لفيتامين B12 والفولات اللازمة لعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح.

– السبانخ: مفيد تناولها لمن يعانون فقر الدم؛ لاحتوائها على الحديد وفيتامين K الذي يقي الجسم من هشاشة العظام.

– عين الجمل: وهو الجوز وتناوله يوفر جرعة صحية من الألياف والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن، ويمكن تناول المكسرات الأخرى بدلًا عنه.

– الأفوكادو: يساعد على توفير الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، ويقلل من مستويات الكولسترول.

– الزبادي قليل الدسم: بجانب أنه يستخدم لتخفيف الوزن، فإنه يعزز صحة الأمعاء والبكتيريا النافعة، وتشاركه في ذلك كل الأطعمة المخمرة والمخللات.

– الشوكولاتة الداكنة: تناول الشوكولاتة الداكنة يسهم في الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما يحسن تدفق الدم ويقلل من ارتفاع الضغط.

– الأسماك: تناول الأسماك مرة أو مرتين في الأسبوع يقلل من احتمال الإصابة بالأزمات القلبية التي يمكن أن تهدد الحياة، وذلك بالنسبة لجميع أنواع الأسماك، خاصة تلك الغنية بالأحماض الدهنية من السالمون والسردين والتونة.