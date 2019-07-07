7 مشروبات تساعد على تخفيف الوزن

المواطن - متابعة

أكدت دراسة علمية حديثة نشرتها دورية “ساينتيفيك ريبورتس” أن كافيين القهوة، يساعد على زيادة الدهون البنية في الجسم، وهي نوعية الدهون التي تنشط حرق السعرات الحرارية، فيستجيب الجسم أكثر لمحاولات التخسيس.

وإلى جانب القهوة هناك مشروبات أخرى تزيد من حرق السعرات أو ضبط الشهية وبالتالي تخفّف الوزن، إليك أهمها:

* يوفّر عصير الجزر مجموعة فيتامينات “ب” والتي تبلغ 12 فيتامين، وتساعد هذه التوليفة من المغذيات على حرق الجلوكوز والسكر الزائد في الجسم.

* عصير السبانخ مصدر رائع للألياف التي تعزّز الإحساس بالشبع، وتساعد على ضبط الشهية.

* شاي الورد من أفضل المشروبات التي تزيد قدرة الجسم على حرق الدهون، وتقليل محيط الخصر.

* كل كوب من الشاي الأخضر يحرق أكثر من 10 سعرات حرارية، إلى جانب أنه يزيد من قدرة الجسم على التخلّص من الدهون.

* سموثي النعناع والكزبرة من المصادر الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والعناصر التي تهدئ الإحساس بالجوع وتضبط الشهية.

* عصير أملا الشائع تناوله في الهند من المشروبات التي تزيد عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.