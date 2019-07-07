7 وظائف في أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء، وبقيق.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي الأمراض العصبية (الأحساء).

. فني تخطيط كهربية القلب- وحدة القياس عن بُعد (الظهران).

. سكرتير طبي أول (الظهران).

. ممرض أول- الطوارئ (الظهران).

. ممرض أول- الطوارئ (بقيق).

. مساعد منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين (الظهران).

. ممرض أول- غرفة العمليات (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)