7500 طبق بيض في سكن عمالة!

7500 طبق بيض في سكن عمالة!

2019/07/11
الساعة 8:35 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1855
0
طباعة
المواطن - فهد القحطاني- خميس مشيط

أتلفت بلدية خميس مشيط، 7500 طبق بيض كانت مخزنةً في سكن للعمالة بشكل مخالف.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر سعيد آل خويلد، أن الفرقة المسائية بالبلدية تمكنت أمس من ضبط ومصادرة حوالي 7500 طبق بيض مخزنة بطريقة مخالفة داخل سكن للعمال وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك، مؤكدًا أن حملة الرقابة البلدية مستمرة ولن يتم التهاون إطلاقًا في تطبيق ما نصت عليه اللوائح الخاصة بنظام الجزاءات والغرامات بحق أي مخالفة صحية تتعلق بصحة وسلامة الإنسان.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم