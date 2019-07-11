7500 طبق بيض في سكن عمالة!

المواطن - فهد القحطاني- خميس مشيط

أتلفت بلدية خميس مشيط، 7500 طبق بيض كانت مخزنةً في سكن للعمالة بشكل مخالف.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر سعيد آل خويلد، أن الفرقة المسائية بالبلدية تمكنت أمس من ضبط ومصادرة حوالي 7500 طبق بيض مخزنة بطريقة مخالفة داخل سكن للعمال وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك، مؤكدًا أن حملة الرقابة البلدية مستمرة ولن يتم التهاون إطلاقًا في تطبيق ما نصت عليه اللوائح الخاصة بنظام الجزاءات والغرامات بحق أي مخالفة صحية تتعلق بصحة وسلامة الإنسان.