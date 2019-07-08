8 جهات حكومية تراجع 21 خطة تنفيذية لتعداد السعودية 2020

المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أنَّ الاستعدادات لبدء انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت 2020 متكاملة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة حيث تم إعداد 21 خطة تنفيذية ضمن المرحلة التحضيرية للمشروع، تشتمل على كافة مهام وأعمال ومتطلبات تنفيذ التعداد، وتغطي بشكلٍ مفصَّلٍ جميع مراحل العمل.

وعُقد يوم أمس الأربعاء 30 شوال 1440 هـ بمقر الهيئة العامة للإحصاء الاجتماع الأول لِلَّجنة التنفيذية لمشروع تعداد السعودية 2020م، بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، ومؤسسة البريد السعودي، وتم طرح ما يتعلق بالربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، وخطة التصانيف والأدلة، والكوادر البشرية والتدريب، الخرائط والعنوان البريدي، وعدد من المواضيع المتعلقة بتقنية المعلومات والأعمال الميدانية.

وأوضح التخيفي أن التشاركية التي تعمل بها كافة الجهات الحكومية سُتمكن الجميع من استثمار كافة وسائل التقنيات الحديثة التي تساعد على توفير قاعدة عريضة من البيانات سيتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

كما ستوفر بيانات تفصيلية لم تكن متوفرة بسبب طبيعة التقنيات والبرامج المستخدمة في التعداد السابق قبل عشرة سنوات، حيث تعمل الهيئة مع شركائها من الجهات الحكومية على تطوير وبناء قاعدة بيانات جيومكانية موحَّدة تغطي جميع مدن وقرى المملكة، مما يتيح التحول التام للتعامل مع البيانات الجغرافية للصورة الرقمية في جميع مراحل التعداد، وإمكانية تبادل البيانات مع عملاء الهيئة في القطاعات المختلفة.

وثمَّن الدعم الكبير الذي تجده الهيئة والجهات الحكومية الأخرى من القيادة الرشيدة في سبيل إنجاح أعمال التعداد.

الجدير بالذكر أنَّ 256 يوماً تفصلنا عن انطلاق التعداد، حيث صدرت في وقت سابق موافقة المقام السامي الكريم على أن يكون مساءُ يومِ الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـ الموافق (17 مارس 2020) بدايةَ أعمال العدِّ الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن في المملكة، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته.

ودشّنت الهيئة بوابة خاصة بأعمال التعداد يمكن الاطلاع عليها ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأعمال التعداد من خلال الرابط هنا