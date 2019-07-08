8 حجاج من لندن يصلون القاهرة بدراجاتهم في طريقهم إلى مكة

المواطن - الرياض

وصل 8 حجاج مسلمين من لندن إلى القاهرة بدراجاتهم، في إطار رحلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة تستغرق 60 يومًا لجمع 500 ألف جنيه إسترليني لتمويل مشاريع لخدمة الفقراء في 5 دول إسلامية.

وتأخذ الرحلة الدراجين الهواة عبر 17 دولة في ثلاث قارات، حيث يقطعون مسافة أربعة آلاف ميل من لندن إلى المدينة المنورة ثم يتجهون إلى مكة لأداء مناسك الحج، فيما يشبه المحاكاة لقوافل الحج القديمة التي كانت تعبر الصحارى على ظهور الإبل.

الدراجون الثمانية مقيمون في بريطانيا؛ 7 ترجع أصولهم إلى باكستان وواحد إلى سريلانكا.

وقال قائد الفريق طاهر حسن أختر (45 عامًا)، وهو الوحيد في المجموعة الذي قام برحلة مماثلة في 2017: ”واجهنا تحديات عديدة على مستويات مختلفة، في سويسرا كنا نصعد جبال الألب على ارتفاع نحو ثلاثة آلاف متر فوق مستوى البحر لكن الحمد لله، إن مع العسر يسرًا“.

وأضاف في مقابلة مع وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، على الطريق صوب الغردقة التي سيبحرون منها إلى ميناء ضباء: ”الحمد لله… كل شيء ممكن عندما يدعوك الله لزيارة بيته“.