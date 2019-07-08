8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

2019/07/02
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس أول دعم تقنية المعلومات.

. محلل أعمال أول (عدد وظيفتين).

. مهندس أول تقديم خدمات تقنية المعلومات.

. محلل ميزانية أول.

. محلل محاسبة أول.

. محلل أول التخطيط المالي.

. مهندس إدارة أمن تقنية المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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