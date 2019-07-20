80 ثانية تُنهي حزن بغداد بو نجاح

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب الجزائري بغداد بو نجاح، مهاجم نادي السد القطري والمنتخب الجزائري، مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث تمكن منتخب الجزائر من تتويج مجهوداته بحسم اللقب الإفريقي بالأمس على حساب منتخب السنغال.

ونجح بغداد بو نجاح في إحراز الهدف الوحيد للمنتخب الجزائري في شباك المنتخب السنغالي في الدقيقة الأولى والثانية والعشرين من عمر الشوط الأول في المباراة النهائية لـ كأس أمم إفريقيا.

سعادة بعد حزن:

واحتاج بغداد بو نجاح فقط إلى 80 ثانية من أجل إنهاء حزنه، والذي تعرض له بعدما أهدر ركلة جزاء للمنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار خلال لقاء المنتخبين يوم 11 يوليو الجاري في دور ربع النهائي بـ بطولة كأس الأمم الإفريقية.

والتقطت عدسات الكاميرا بكاء اللاعب بغداد بو نجاح بعدما تم استبداله في المباراة أمام كوت ديفوار، ثم انهمر اللاعب في البكاء عقب تأهل منتخب الجزائر لدور نصف النهائي.

ويذكر أن كتيبة اللاعب بغداد بو نجاح والمدرب الجزائري جمال بلماضي، نجحت في إهداء الجزائر ثاني ألقابها في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث سبق للمنتخب الجزائري الفوز باللقب في عام 1990 في أرضه.

وكان اسم اللاعب بغداد بو نجاح ارتبط بالانتقال لنادي الاتحاد، في وجود الإدارة السابقة برئاسة لؤي ناظر، حيث اهتم جمهور الاتحاد بضم المهاجم الجزائري والذي يلعب حاليًّا لصفوف نادي السد القطري.

جدير بالذكر أنه تُوجد محاولات حاليًّا من قبل النادي الأهلي المصري للتعاقد مع بغداد بو نجاح في فترة الانتقالات الصيفية، مقابل الاستغناء عن المغربي وليد أزارو، أو اللاعب النيجيري جونيور أجايي.

وسبق للاعب بغداد بو نجاح اللعب في صفوف نادي النجم الساحلي التونسي ونادي اتحاد الحراش الجزائري.

وسينتهي عقد اللاعب بغداد بو نجاح مع نادي السد القطري في عام 2021.