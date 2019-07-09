9 معايير لـ جدول الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه
اعتمدت لجنة المسابقات تحت إشراف رابطة الدوري السعودي للمحترفين، 9 معايير في جدول الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الرياضي 2019-2020.
ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي عبر تويتر، المعايير التسعة وهي كالتالي:
- مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة.
- تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول.
- كل فريق من الفرق المشاركة، يلعب في الدور الواحد كفريق مستضيف، سبع مباريات على الأقل وثماني مباريات على الأكثر.
- لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتالية كفريق مستضيف، أو جولتين متتالية كفريق ضيف في الدور الواحد.
- مباريات الجولة الأولى ستواجه فيها فرق المستوى الأول، فرق المستوى الرابع وفرق المستوى الثاني مع فرق المستوى الثالث.
- لا يلعب أي فريق جولتين متتالية ضد فريقين من المستوى الأول أو جولتين متتالية ضد فريقين من المستوى الرابع.
- في الجولتين الأخيرة يلعب كل فريق إحداهما كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف.
- مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرة، بحيث يلعب أحد الفريقين في الجولة كفريق مستضيف والفريق الأخر كضيف لكونها جولات موحدة.
- لا تُقام مباراتان من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأربعة الكبار” النصر والهلال والأهلي والاتحاد” في جولة واحدة.
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ا9 معايير اعتمدتها #لجنة_المسابقات في جدول #الدوري_السعودي_للمحترفين للموسم الرياضي 2019 / 2020 pic.twitter.com/xJwj6FynjG
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) July 21, 2019