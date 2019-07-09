9 معايير لـ جدول الدوري السعودي
في الموسم الجديد

9 معايير لـ جدول الدوري السعودي

2019/07/21
الساعة 5:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

اعتمدت لجنة المسابقات تحت إشراف رابطة الدوري السعودي للمحترفين، 9 معايير في جدول الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الرياضي 2019-2020.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي عبر تويتر، المعايير التسعة وهي كالتالي:

  1. مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة.
  2. تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول.
  3. كل فريق من الفرق المشاركة، يلعب في الدور الواحد كفريق مستضيف، سبع مباريات على الأقل وثماني مباريات على الأكثر.
  4. لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتالية كفريق مستضيف، أو جولتين متتالية كفريق ضيف في الدور الواحد.
  5. مباريات الجولة الأولى ستواجه فيها فرق المستوى الأول، فرق المستوى الرابع وفرق المستوى الثاني مع فرق المستوى الثالث.
  6. لا يلعب أي فريق جولتين متتالية ضد فريقين من المستوى الأول أو جولتين متتالية ضد فريقين من المستوى الرابع.
  7. في الجولتين الأخيرة يلعب كل فريق إحداهما كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف.
  8. مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرة، بحيث يلعب أحد الفريقين في الجولة كفريق مستضيف والفريق الأخر كضيف لكونها جولات موحدة.
  9. لا تُقام مباراتان من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأربعة الكبار” النصر والهلال والأهلي والاتحاد” في جولة واحدة.



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