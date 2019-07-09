9 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث- عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. تقني ثاني مراقبة تقنية المعلومات.

. مساعد رعاية مرضى (عدد وظيفتين).

. عامل نظافة.

. كاتب حمية.

. مشرف قسم تمديدات الأنابيب والغازات الطبية.

. كبير مهندسي أجهزة طبية.

. مهندس أجهزة طبية أول.

. كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)