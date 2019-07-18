94 وظيفة بـ وزارة الحرس الوطني عبر جدارة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني توفر 94 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

ودعت وزارة الحرس الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، والتقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الحكومي (جدارة).

مسميات الوظائف:

* الرجال:

مسمى الوظيفة المرتبة محاسب 8 محاسب 8 باحث قانوني 8 مهندس صناعي مساعد 7 مهندس زراعي مساعد 7 مهندس كهربائي مساعد 7 مهندس ميكانيكي مساعد 7 مهندس مدني مساعد 7 باحث إحصاء مساعد 6 باحث تخطيط مساعد 6 باحث تطوير إداري مساعد 6 باحث شئون الموظفين مساعد 6 باحث شئون الموظفين مساعد 6 باحث شئون الموظفين مساعد 6 باحث عمليات موارد بشرية 6 باحث عمليات موارد بشرية 6 باحث عمليات موارد بشرية 6 باحث قوى عاملة مساعد 6 باحث قوى عاملة مساعد 6 باحث عمليات موارد بشرية 6 مراقب توظيف 6 مراقب شئون موظفين 6 باحث تطوير إداري مساعد 6 باحث قانوني مساعد 6 محقق قانوني مساعد 6 محقق قانوني مساعد 6 مترجم 6 مترجم 6 محاسب مساعد 6 محاسب مساعد 6 محاسب مساعد 6 محاسب مساعد 6 محاسب مساعد 6 محاسب مساعد 6 محاسب مساعد 6 محاسب مساعد 6 محاسب مساعد 6 محاسب مساعد 6 مدقق حسابات مساعد 6 مدقق مناقصات 6 مدقق مشتريات 6 باحث ميزانية مساعد 6 مساعد إداري 6 مساعد إداري 6 مساعد إداري 6 مساعد إداري 6 مصحح لغوي 6 مصحح لغوي 6 مدرب رياضي 6 مدرب رياضي 6 مدرب رياضي 6 مدرب رياضي 6 مراقب مخزون 6 مراقب مخزون 6 أمين مستودع 6 مساح 5 رسام معماري 5 مسجل معلومات 5 كهربائي 5 فني تبريد وتكييف 5 فني تشغيل آلات 5 فني تشغيل آلات 5 مراقب أمن وسلامة 5 مراقب أمن وسلامة 5 فني تشغيل آلات 5 فني تشغيل آلات 5 فني تشغيل آلات 5 مراقب بيئي 5 كهربائي 5 فني تشغيل آلات 5 فني تبريد وتكييف 5 فني تبريد وتكييف 5 كهربائي 5 كهربائي 5 كهربائي 5 مراقب وبائيات 4 مراقب وبائيات 4

* النساء:

المرتبة المسمى 6 باحث عمليات موارد بشرية 6 باحث عمليات موارد بشرية 6 محاسب مساعد 6 محاسب مساعد 6 محاسب مساعد 6 مساعد إداري 6 مساعد إداري 6 باحث قانوني مساعد 6 باحث قانوني مساعد 6 مترجم 6 مترجم 6 محرر صحفي 6 مساعد إداري 6 كاتب 5 فني دعم مساعد 7 مطور برامج 5 مطور برامج مساعد

مراتب الوظائف:

1- المرتبة الثامنة (للرجال ثلاث وظائف).

2- المرتبة السابعة (للرجال 5 وظائف) (للنساء وظيفة واحدة).

3- المرتبة السادسة (للرجال 47 وظيفة) (للنساء 14 وظيفة).

4- المرتبة الخامسة (للرجال 20 وظيفة) (للنساء وظيفتان).

5- المرتبة الرابعة (للرجال وظيفتان).

الفئات المستهدفة:

– خريجي الماجستير ودرجة البكالوريوس والدبلومات وما يعادلها.

– خريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

ملاحظات هامة:

– جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة.

– يشترط توفر قرار معادلة وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلاتهم من خارج المملكة.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

التفاصيل عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل بتاريخ 1440/11/18هـ الساعة 9:00 صباحاً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/11/22هـ الساعة 12:00 مساءً.

طريقة التقديم: – عبر الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (جدارة): (اضغط هنا).