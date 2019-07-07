950 وظيفة في حفر الباطن يُوفرها ملتقى التوظيف الأول

950 وظيفة في حفر الباطن يُوفرها ملتقى التوظيف الأول

2019/07/07
الساعة 5:18 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فواز الأسلمي – حفر الباطن

أعلنت غرفة حفر الباطن عن انطلاق ملتقى التوظيف الأول، وذلك بمشاركة 18 منشأة بعدد 950 فرصة عمل، «فنية وإدارية»، في القطاع الخاص لشغلها بالكوادر السعودية المؤهلة من الشباب والشابات من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية وشهادة المتوسطة، عبر الرابط الإلكتروني ( هنا ) داعية الشباب إلى الاستفادة من الفرص الوظيفية المطروحة.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الغرفة رفيدان المطيري أن الغرفة تعمل على تسخير كافة قدراتها وإمكاناتها لتعزيز تواصلها مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، للمساهمة في إنجاح برامج توطين الوظائف تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتطويرها وتمكينها من شغل الوظائف والمهن وخلق فرص العمل التي تحقق طموح الشباب السعودي.

ونوّه المطيري، بجهود شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف الشباب والشابات السعوديين، موضحًا إنها أظهرت حسًا وطنيًا عاليًا وقدرًا كبيرًا من المسؤولية بتجاوبها مع البرامج التدريبية والتأهيلية التي نظمتها الغرفة من أجل تطوير ورفع كفاءة وخبرات الشباب السعودي، وتوفير فرص العمل لهؤلاء الشباب تعزيزًا لسياسة التوطين في سوق العمل”.

 

اعلان ملتقى التوظيف الاول بغرفة حفرالباطن لعام 2019م

 



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