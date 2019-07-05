beIN تتلقى صفعة ثانية على يد Comcast بشأن نقل البرامج

المواطن - الرياض

بعد يومٍ واحد من إبرام موزع برامج الفيديو متعددة القنوات- البرامج الرياضية التي تتبع لعلامة تجارية وتبث باللغة الإنجليزية والإسبانية- اتفاقٍ جديد طويل الأجل مع نيلسن، تظاهرت بالشجاعة بسبب هزيمتها المتكررة من أجل الحصول على تأييد الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية Media Bureau على شكوى النقل ضد واحدٍ من أكبر مزودي خدمة القنوات المدفوعة في البلاد.

ورفضت الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية جزئيًّا كما نفت جزئيًّا شكوى نقل البرنامج في ديسمبر 2018- الشكوى الثانية- التي قدمتها beIN SPORTS ضد كومكاست- Comcast، في مذكرة رأي وأمر وصلت يوم الاثنين ووزعت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، بحسب راديو وتلفزيون بزنس ريبورت.

وفي الشكوى، تزعم beIN SPORTS أن كومكاست قامت بالتمييز “على أساس الانتماء أو عدم الانتماء” في الاختيار والأحكام وشروط النقل لقناة beIN SPORTS الناطقة بالإسبانية [beIN SPORTS en Español] وbeIN SPORTS، في انتهاكٍ للمادة 616 من قانون الاتصالات الصادر في العام 1934م بصيغته المعدلة، والمادة 76.1301 (c) من قواعد اللجنة، وقرار اللجنة بالموافقة على استحواذ كومكاست على NBCUniversal والشروط الموضوعة على موافقة الصفقة.

وأصدرت ميشيل كاري، رئيسة الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية، حكمها قائلةً: “بعد مراجعة الشكوى الثانية، وجدنا أن beIN SPORTS فشلت في رفع دعوى ظاهرة الوجاهة فيما يتعلق بالتمييز في قناة beIN SPORTS الناطقة بالإسبانية لأننا استنتجنا أن beIN SPORTS الناطقة بالإسبانية ويونيفرسو (شبكة القنوات المدفوعة الاسبانية) التابعة لكومكاست، ليستا في نفس الوضع”.

وقد كان خلاف beIN هو طلبهم أن يكون وضع قناة beIN SPORTS الناطقة بالإسبانية شبيهًا لوضع إحدى قنوات شبكة يونيفيرسو NBCUniversal Telemundo Enterprises، التي تقدم برامج رياضية باللغة الإسبانية كجزء من مجموعة برامجها ذات الاهتمام العام. وكانت يونيفرسو تُعرف في السابق بـ إم يو إن 2 [Mun2].

ووجدت الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية أيضًا beIN SPORTS لا يمكنها إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن التمييز على قناة beIN الناطقة باللغة الإنجليزية.

ولكنها أشارت إلى أن beIN في وضع مماثل لشبكة NBC Sports ولكن تم التعامل معها بشكل مختلف عن قنوات العروض المدفوعة- حتى بالرغم من الحكم بأن شركة كومكاست لا تميز على أساس الانتماء أو عدم الانتماء.

وذكرت beIN في بيان لها: لقد سرنا أن قرار الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية يقر بأن beIN SPORTS في وضعٍ مماثل لـNBC Sports وأن المعاملة التمييزية التي مارستها كومكاست تجاه beIN قد قيدت من قدرتها على المنافسة بشكل عادل.

ومع ذلك، أضافت أنها تشعر بخيبة أمل إزاء النتيجة العامة لقرار الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية.

وأضافت: “ببتها في القضية بهذه الطريقة، فقد أخذت الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية على عاتقها بصورة خاطئة الفصل في حيثيات القضية بناءً على أقوال كومكاست دون التحقق من الأدلة في محاكمة حضورية، مثلما هو معتاد في هذه الحالات. وفي إطار جهودنا المستمرة لمنح الأولوية للمشجعين، فإن beIN SPORTS USA سوف تنظر في خياراتها المتاحة المتعلقة بهذا القرار وستتخذ الإجراءات المناسبة لتقديم برامجنا إلى الجمهور على أوسع نطاق ممكن”.