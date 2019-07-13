Fly In شريكًا لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، اليوم، عن تعاقده مع شركة Fly in لتكون الشريك الرسمي والحصري لنادي الهلال في مجال السفر والسياحة.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لتوقيع اتفاقية الشراكة بين الهلال وشركة Fly in، حيث احتضنت قاعة كبار الشخصيات في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض مراسم التوقيع.

ويمتد عقد الشراكة لمدة خمس مواسم بداية من موسم 2019-2020، كما ستحصل شركة Fly in على العديد من المزايا والحقوق لتشمل الفعاليات والحملات التسويقية.

وسيظهر شعار شركة فلاي إن في المنطقة العلوية من الكتف الأيمن في قمصان فرق كرة القدم بالنادي.

وتحدث فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، عن توقيع اتفاقية الشراكة مع شركة فلاي إن قائلًا: أتممنا اليوم توقيع عقد الشراكة مع فلاي إن، وهو خامس العقود الاستثمارية التي يُوقعها النادي والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق التميز وتعزيز قيمة الهلال، كوجهة استثمارية ناجحة.

أما فيصل بن عبدالله الحميضي، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي إن، فقال: نبارك توقيع اتفاقية الشراكة مع الهلال، وهذا التعاون هو امتداد للتعاون السابق والمثمر بين الطرفين من خلال الشراكة السابقة، والتي حققت نتائج إيجابية للطرفين.