Real Madrid vs Arsenal .. ركلات الترجيح تبتسم للمرينغي

المواطن - مروة نبيل

نجح المرينغي في حسم مباراة Real Madrid vs Arsenal ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لصالحه بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

Real Madrid vs Arsenal

وبدأ الجانرز مباراة Real Madrid vs Arsenal بالقوة الضاربة بقيادة الألماني مسعود أوزيل، فيما جلس الويلزي غاريث بيل على مقاعد بدلاء المرينغي، وشارك البلجيكي إدين هازارد بشكل أساسي مع الوافد الجديد الصربي لوكا يوفيتش.

وضغط الجانرز في بداية مباراة Real Madrid vs Arsenal الودية، وتمكن لاكازيت من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة العاشرة، بعدما هز شباك المرينغي من ركلة جزاء.

وعزز بيير إيمريك أوباميانج تقدم الجانرز بهدف ثان في الدقيقة 24، واستمرت سيطرت الجانرز، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعبه سقراطيس باباستاثوبولوس قبل نهاية الشوط الأول من مباراة Real Madrid vs Arsenal بـ5 دقائق.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح المرينغي في تسجيل هدفين خلال 3 دقائق عن طريق البديل غاريث بيل وماركو أسينسيو، واستمرت محاولات الفريقين دون جدوى، لينتهي الوقت الأصلي من مباراة Real Madrid vs Arsenal بالتعادل الإيجابي، ويلعبا ركلات الترجيح، التي ابتسمت للفريق الإسباني.

وبعد مباراة Real Madrid vs Arsenal الودية، سيعود الجانرز إلى إنجلترا، بعدما أضاع فرصة استكمال الجولة الأميركية، ولكنه قدم أداء مميزًا خلال مبارياته الودية الماضية، أملًا في الظهور بشكل لافت في الموسم الجديد.