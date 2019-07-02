S TEAM شريكًا لنادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إجراءات توقيع اتفاقية شراكة مع شركة S TEAM، لتكون بموجبها الشرك الرئيسي والحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية، لمدة خمسة مواسم بداية من اليوم.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع فهد بن نافل لقعد الرعاية مع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة S TEAM، خالد الربيعان، مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة كبارة الشخصيات في إستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وحضر توقيع العقود أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال سلطان بن سعيد، سليمان الهتلان، سلمان التويجري، وفيصل الغشيان، والرئيس التنفيذي عبدالله الجربوع، ومدير الاستثمار والتسويق سلطان آل الشيخ، وممثلو شركة S TEAM، عضوي مجلس الإدارة خالد المالك وحمد المالك.

وتضمن العقد منح الشركة حق الامتياز الحصري لتصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق وبيع كافة الملابس والإكسسوارات الرسمية والتسويقية لفرق كرة القدم بنادي الهلال، وفق أعلى معايير الجودة، مع منح الشركة حق الامتياز الحصري لفتح وإدارة وتشغيل أماكن بيع كافة الملابس والإكسسوارات الرسمية والتسويقية لفرق كرة القدم، عبر المتاجر الأرضية والإلكترونية.

وأضاف نادي الهلال في بيان رسمي أنه سيتم توفير أطقم النادي الرسمية بدرجات وأسعار مختلفة، وسيتم تدشين الأطقم مع بداية الموسم الرياضي المقبل، وبيع المنتجات في متاجر الهلال الأرضية والإلكترونية، إضافة إلى العديد من منافذ البيع في كل أنحاء السعودية والخليج، وسيتم تدشين المتجر الإلكتروني مع تدشين الأطقم.