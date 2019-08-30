آخر تطورات حالة عمرو زكي الصحية بعد الحادثة

المواطن - محمد سمعه

تعرض نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، عمرو زكي، لحادث سيارة مروع، صباح اليوم الجمعة، على طريق الساحل الشمالي في مصر.

وانحرفت سيارة عمرو زكي عن مسارها، لتصطدم بأحد جانبي الطريق وتتهشم بشكل كامل، ويتعرض لاعب الزمالك السابق لجروح بالغة، الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى العلمين، للحصول على الإسعافات الطبية اللازمة.

وأوضح الطبيب محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين في مصر، أن النجم السابق عمرو زكي خرج من المشفى وهو بحالة جيدة بعدما تلقى العلاج المناسب وذلك بسبب الحادث الذي تعرض له اليوم الجمعة.

وقالت التقارير الطبية طبقًا لموقع “يلا كورة” المصري: إن اللاعب عمرو زكي نجم الزمالك ونادي إنبي المصري سابقًا أُصيب بجروح في الرأس طولها 10 سم، بجانب وجود جرح جانبي في منطقة الوجه.

وكان عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر بعد حادثة عمرو زكي قائلًا: الستر من عندك يا رب، عمرو زكي ربنا يقومك بالسلامة ويشفيك، اللهم آمين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للاعب عمرو زكي وهو في حالة إغماء بعد الحادثة، وظهرت آثار الدماء على وجهه.

ويُعد عمرو زكي، صاحب الـ36 عامًا، واحدًا من أبرز مهاجمي نادي الزمالك والكرة المصرية، وساهم في حصول منتخب بلاده على بطولتي كأس أمم إفريقيا 2006 و2008، واعتزل اللعب بشكل نهائي عام 2015.

وبدأ عمرو زكي مسيرته الكروية عام 2001 في نادي المنصورة، قبل أن ينتقل إلى صفوف إنبي، ثم بدأ رحلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كما لعب على سبيل الإعارة في صفوف ويجان أتلتيك الإنجليزي.

شكل اللاعب عمرو زكي ثنائي هجومي قوي مع اللاعب عماد متعب مهاجم النادي الأهلي المصري والمنتخب المصري سابقًا.