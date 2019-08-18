آشلي كول يعتزل كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب الإنجليزي آشلي كول، اليوم الأحد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة استمرت لمدة 20 عامًا في ملاعب كرة القدم.

وذكرت شبكة البي بي سي البريطانية أن آشلي كول قرر اعتزال كرة القدم بعد نهاية عقده مع نادي ديربي كاونتي الإنجليزي بنهاية موسم 2018-2019.

وصرّح آشلي كول أنه يريد امتهان مهنة التدريب بعد اعتزاله كرة القدم.

لعب آشلي كول 107 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي مع الأرسنال في موسم 2003-2004 ومع نادي تشيلسي في عام 2006.

وفاز آشلي كول بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي تشيلسي في عام 2012.

وسبق لـ آشلي كول اللعب مع روما الإيطالي ونادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

بدأ آشلي كول مسيرته الكروية في عام 1999 مع نادي أرسنال وظل لاعبًا في الجانرز حتى عام 2006.