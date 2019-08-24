آل الشيخ: التركيز على نواتج التعلم أولًا

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة ستعمل على تحقيق المكتسبات السريعة للتعليم، وتحسين مستوى الأداء في المدى المتوسط والطويل، والتركيز على أن تكون نواتج التعلم أولًا.

جاء ذلك بعد مشاركة الوزير في لقاء قيادات التعليم العام لبداية عام دراسيٍّ جادٍّ في جميع المراحل بما فيها الطفولة المبكرة.

وخلال اللقاء كشف الوزير عن أنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءًا من الصف الرابع؛ مشيرًا إلى أن ما هو موجود الآن ليس في الأصل نظام تقويم مستمر، وسيتم العمل على اختبارات مركزية للتقويم، وستوجه مهام الإشراف إلى ما يخدم نواتج التعلم.

وأشار إلى أنه من حق الطالب والطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة وأن يقول رأيه وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير، لافتًا إلى أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة ترفع توصياتهم وتطلعاتهم لتكون جزءًا من خطط العمل في الوزارة.