آل الشيخ يدعم ألميريا بـ200 ألف يورو
بعد شرائه النادي الإسباني رسميًا

آل الشيخ يدعم ألميريا بـ200 ألف يورو

2019/08/02
الساعة 4:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ألميريا الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تبرع المالك الجديد تركي آل الشيخ بـ200 ألف يورو لمؤسسة ألميريا لدعم صفوف الفريق.

ونشر حساب نادي ألميريا على “تويتر”، قبل قليل، صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ وهو بقميص الفريق، ومقطع فيديو له أثناء خروجه من مقر النادي وسط تواجد إعلامي كبير.

وقام نادي ألميريا الإسباني بمتابعة حساب تركي آل الشيخ الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، في إشارة إلى إتمام عملية الشراء بنجاح.

وأشارت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، إلى أن صفقة شراء نادي ألميريا الإسباني كلفت تركي آل الشيخ حوالي من 25 إلى 27 مليون يورو، وتشمل هذه القيمة الديون المتراكمة على النادي.

وكان تركي آل الشيخ قد خاض تجربة الاستثمار الرياضي مع نادي بيراميدز المصري، قبل أن يُقرر خوض تجربة جديدة مع نادي ألميريا الإسباني الناشط في دوري الدرجة الثانية.



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