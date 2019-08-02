آل الشيخ يُعين العاصي مديرًا عامًّا لنادي ألميريا

المواطن - مروة نبيل

قرر مالك نادي ألميريا الإسباني الجديد، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تعيين المصري محمد العاصي مديرًا عامًّا للنادي رسميًّا.

ويحظى وكيل اللاعبين، محمد العاصي بثقة تركي آل الشيخ، حيث سبق أن استعان به خلال تجربته في نادي بيراميدز المصري وعينه مديرًا تنفيذيًّا، قبل أن يستعين به مجددًا مع ألميريا الإسباني الناشط في دوري الدرجة الثانية.

وأعلن نادي ألميريا الإسباني، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن شراء تركي آل الشيخ للنادي، وتبرعه بـ200 ألف يورو لمؤسسة ألميريا لدعم صفوف الفريق.

وأشارت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، إلى أن صفقة شراء نادي ألميريا الإسباني كلفت تركي آل الشيخ حوالي من 25 إلى 27 مليون يورو، وتشمل هذه القيمة الديون المتراكمة على النادي.