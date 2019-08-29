آل عباس لجمهور النصر : أعدكم أن أعود أقوى

المواطن - مروة نبيل

وجه صالح آل عباس رسالة إلى جماهير النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك بعد انتقاله إلى صفوف أبها.

وكتب آل عباس: “شكرًا جمهور العالمي على دعمكم المتواصل وأعدكم أن أعود أقوى.. كلمة شكرًا لا توفي حقكم يا أعظم جمهور، وبالتوفيق لإخواني نجوم النصر في القادم”.

وأعلن نادي أبها بالأمس عن تعاقده مع المهاجم صالح آل عباس قادمًا من صفوف النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، مع وجود بند يسمع للعالمي باستعادته مجددًا في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع صالح آل عباس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران، بعد منافسة قوية من ناديي الاتحاد والشباب.