أبرز إحصائيات رومارينهو وجوميز قبل مباراة الاتحاد والهلال

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

رومارينهو

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، عن أبرز إحصائيات البرازيلي رومارينهو والفرنسي بافيتيمبي جوميز قبل مباراة الاتحاد والهلال اليوم، خاصة أنهما هدافا الفريقين في البطولة القارية.

ونجح رومارينهو في تسجيل 5 أهداف في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، خلال 508 دقائق لعب، وبلغت دقة تسديداته 42%، وقام بصناعة 4 فرص، وفاز بـ35 التحامًا، ويأمل مواصلة تألقه خلال مباراة الاتحاد والهلال اليوم.

جوميز

على الجانب الآخر، يُعد الفرنسي جوميز واحدًا من أبرز لاعبي الزعيم والنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وذلك قبل مباراة الاتحاد والهلال اليوم، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف خلال 720 دقيقة لعب.

وبلغت دقة تسديدات النجم الفرنسي جوميز 57%، ونجح في صناعة 10 فرص، وفاز بـ30 التحامًا، ويسعى لمواصلة هوايته في هز الشباك خلال مباراة الاتحاد والهلال اليوم، والمنافسة على لقب هداف دوري أبطال آسيا 2019.

مباراة الاتحاد والهلال

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والهلال اليوم، لتسهيل مهمة النمور في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019.

على الجانب الآخر، يسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد والهلال اليوم، لتسهيل مهمتهم في لقاء الإياب، وحسم التأهل إلى الدور التالي على ملعبهم ووسط جماهيرهم.