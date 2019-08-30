أبل تحدد موعد محفلها الرسمي لهذا العام

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

استقرت شركة أبل الأمريكية، على أن يكون محفلها العالمي الذي ستعلن من خلاله عن أحدث ما توصلت إليه على مستوى التكنولوجيا خلال عام 2019، خلال يوم 10 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يكون الحفل في المبنى الرئيسي للشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا في كوبرتينو بكاليفورنيا، ومن المتوقع أن يتم إطلاق النسخة الأحدث من هواتفها الذكية أيفون، والتي تُعرف باسم “أيفون برو” أو أيفون 11.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها ستقوم بعرض هواتفها الجديدة بخمسة ألوان مختلفة، وهو ما يمثل خيارات جديدة للراغبين في شراء هواتف الشركة الأمريكية الشهيرة.

وكشفت التقارير العالمية، أنه سيكون هناك تحسينات متعددة في البطارية والسماعات اللاسلكية وغيرها من الملحقات التي تميز إنتاجات الشركة الأمريكية العملاقة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تطوير غير تقليدي للكاميرات في النسخ الجديدة من الهواتف الذكية.