أبل تراهن على ميزة هواتف سامسونج في أيفون الجديد

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تعكف شركة أبل الأمريكية العملاقة على وضع اللمسات الأخيرة لهواتفها الجديدة، والتي قد تتضمن مميزات مختلفة عمّا اعتادت الشركة تقديمه في الأسواق العالمية.

ووفقًا لتقرير موقع “ديجيتال تريند”، فإن أبل سوف تقوم بإضافة ميزة القلم الذكي لهواتفها المستقبلية، وذلك على غرار ما تقدمه شركة سامسونج في سلسلة هواتف نوت الشهيرة.

الحديث عن إضافة القلم الذكي لهواتف أبل أيفون الشهيرة، لم يكن بالأمر الجديد، خاصة وأن العديد من التقارير أشارت في السابق إلى اتخاذ أبل قرار في هذا الصدد.

وتمتلك أبل بالفعل قلماً يصل طوله إلى 6.9 بوصة، بينما يبلغ طول هاتف “آيفون إكس إس ماكس” 6.2 بوصة، وهو ما يعني أنه غير مناسب للاستخدام على هذا الهاتف.

ومن المتوقع أن يتراوح طول قلم أبل الجديد 5 بوصات أي: أنه سيكون أطول من نظيره المستخدم في هواتف جالاكسي نوت الخاصة بشركة سامسونج.