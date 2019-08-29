أبل تعترف بالتجسس على المستخدمين بواسطة سيري

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

اعتذرت شركة أبل الأمريكية العملاقة، عن الأخطاء التقنية في هواتف أيفون، والتي مكَّنت المساعدَ الصوتي الشهير “سيري” من سماع المحادثات وتسجيلها.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، هزَّ العديد من التقارير التكنولوجية التي تؤكد أن سيري تقوم بتسجيل المحادثات الخاصة للمستخدمين، وهو الأمر الذي يعد خرقًا للخصوصية.

وسعت شركة أبل إلى تأكيد أنها لا تزال حريصة على سياسة الخصوصية، والتي تعد واحدة من بين الأفضل على مستوى صناعة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية بشكل عام.

وأكدت الشركة الأمريكية صاحبة الانتشار الواسع في العديد من الأسواق العالمية، أنها قامت بتعديل الأنظمة المشغلة لهواتفها، لتضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجددًا في المستقبل.

وتعد “سيري” خدمة صوتية خاصة بهواتف الشركة الأمريكية، وهي بمثابة مساعد صوتي قادر على تنفيذ العديد من الأمور سواء على مستوى التطبيقات أو إحداث تغييرات في الإعدادات الرئيسية الخاصة بالهاتف، وذلك عن طريق تحدث صوتي من المالك.

وتعتمد سيري على إمكانيات الذكاء الاصطناعي، والتي بدورها تعد من أهم الرهانات التي تسعى الشركة لتوسيع نطاق عملها في الهواتف الذكية.