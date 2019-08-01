أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين

المواطن - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز، رحمه الله، في قصر الأمير بندر بالرياض مساء اليوم المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والفضيلة والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدّموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

كما استقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني الذي قدّم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وأعرب أصحاب السمو الملكي الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.