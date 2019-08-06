أبها يدعم دفاعه بالمغربي أمين عطوشي

المواطن - مروة نبيل

وقع مجلس إدارة نادي أبها، برئاسة أحمد الحديثي، عقدًا احترافيًّا مع المدافع المغربي أمين عطوشي بعقد يمتد لمدة موسمين مقبلين.

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للمغربي أمين عطوشي بعد توقيع عقود انضمامه إلى الفريق الأول بداية من الموسم المقبل، بحضور مدير الاحتراف محمد أبو حثرة.

ويملك المدافع المغربي أمين عطوشي، صاحب الـ27 عامًا، خبرة كبيرة، حيث لعب في صفوف الوداد الرياضي حتى عام 2018، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة الإماراتي.

وتسعى إدارة نادي أبها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للظهور بشكل جيد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.