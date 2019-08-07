أبها يضم عدنان فلاتة رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت إدارة نادي أبها عن تعاقدها- رسميًّا- مع الظهير الأيسر عدنان فلاتة لمدة موسم رياضي واحد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وأعرب الظهير الأيسر عدنان فلاتة عن سعادته بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، والمشاركة معه في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك عدنان فلاتة خبرة كبيرة، حيث سبق أن احترف في عدد من الأندية السعودية، ومنها الاتحاد، النصر، الوحدة، الفتح، التعاون والقادسية.

ويسعى مجلس إدارة نادي أبها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين ومن أصحاب الخبرات؛ أملًا في الظهور بشكل جيد، بعد نجاحه في التأهل إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.