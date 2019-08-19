أبو مازن ينهي خدمات كافة مستشاريه ويلزم الوزراء برد رواتبهم

المواطن - متابعة

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، قراراً بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

كما قرر بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفا، إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

وفي سياق متصل أصدر أبو مازن قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

كذلك قرر الرئيس الفلسطيني استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.