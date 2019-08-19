أبو هادي مديراً عاماً لتعليم جازان

المواطن- علي شيبان - جازان

أصدر وزير التعليم قراراً بتكليف الدكتور إبراهيم محمد محمد أبو هادي بالقيام بمهام عمل مدير عام التعليم بمنطقة جازان لمدة عام.

ويُعد أبو هادي من الكفاءات التربوية والتعليمية في جامعة جازان.

وقدّم أبو هادي شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على هذه الثقة، معبراً عن فخره واعتزازه بها، مؤكداً أن الوطن يستحق من الجميع البذل وتقديم كل ما يملك خدمة لأبنائه، سائلاً الله التوفيق في خدمة هذا الوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

“المواطن” تتقدم بأحر التهاني والتبريكات للدكتور أبو هادي بهذه المناسبة وتتمني له التوفيق والنجاح فيه حياته.