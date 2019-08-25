أتلتيكو مدريد يفوز بصعوبة على ليجانيس

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس، التي أُقيمت على ملعب “بوتاركي”، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز الروخي بلانكوس بهدف دون رد.

أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس:

وبدأت مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس بشكل سريع، وسط محاولات من لاعبي الفريقين ولكن دون جدوى، ليظل التعادل السلبي مخيمًا حتى الدقيقة 71، حينما أحرز البديل فيكتور ماتشين “فيتولو” هدف اللقاء الوحيد.

وأحرز فيتولو هدف مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس الوحيد بعد دخوله إلى الملعب بـ10 دقائق تقريبًا، مستغلًّا تمريرة مميزة من النجم البرتغالي جواو فيليكس، ليطلق تسديدة أرضية صاروخية، وتهز شباك حارس المرمى خوان سوريانو.

وحاول أصحاب الأرض تسجيل التعادل في الدقائق المتبقية، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس بفوز الروخي بلانكوس بهدف نظيف.

وكان الروخي بلانكوس قد فشل في الفوز خلال آخر مباريات لفريق أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس على ملعب الأخير، قبل أن يتمكن من إنهاء هذه العُقدة اليوم.

وبعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس اليوم، رفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما فشل ليجانيس في الحصول على أي نقطة بعد خسارته في الجولة السابقة ضد أوساسونا.