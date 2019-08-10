أتلتيكو مدريد يُسقط يوفنتوس بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من الفوز وديًّا على نادي يوفنتوس الإيطالي بثنائية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أُقيمت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال.

وتمكن اللاعب الفرنسي توماس ليمار من إحراز الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة الرابعة والعشرين بطريقة جميلة.

ونجح الألماني سامي خضيرة بعد ذلك في إحراز هدف التعادل لليوفي في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي أتلتيكو مدريد ضغطه الهجومي، حتى نجح اللاعب البرتغالي جواو فليكس في إحراز الهدف الثاني للأتلتيكو بالدقيقة الرابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد على يوفنتوس بثنائية مقابل هدف.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، حتى انتهت المباراة بخسارة يوفنتوس بثنائية مقابل هدف.

وانطلقت مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم السبت في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأصدقاء في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكانت مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، انتهت بفوز الأتلتيكو بثنائية دون رد سجلها الأوروغوياني دييغو غودين ومواطنه راؤول خيمينيز.

بينما شهدت مباراة مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في جولة العودة، تألقًا كبيرًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي أحرز ثلاثة أهداف “هاتريك” لنادي يوفنتوس في المباراة التي أُقيمت في مدينة تورينو الإيطالية.