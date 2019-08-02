أتلتيكو مدريد يُطارد نجم الريال بعرض جديد

المواطن - محمد سمعه

جهز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عرضًا قدره 46 مليون جنيه إسترليني وذلك للتعاقد مع اللاعب الكولومبي خيمس رودريغيز جناح ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى الرغم من وجود نية لدى نادي ريال مدريد في الإبقاء على خيمس في صفوف النادي الملكي، خاصة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سيتجه للاعتماد على خيمس بعد إصابة الإسباني ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي.

وذكر موقع TELEMADRID أن نادي أتلتيكو مدريد لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع خيمس رودريغيز، حيث سيتجه النادي العاصمي لتقديم عرض قدره 46 مليون جنيه إسترليني لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن خيمس.

ولعب خيمس في موسمي 2017-2018 و 2018-2019 على سبيل الإعارة من ريال مدريد مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.

شارك خيمس رودريغيز مع المنتخب الكولومبي في بطولة كأس العالم صيف عام 2018 بـ روسيا، كذلك شارك في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي أُقيمت في البرازيل.