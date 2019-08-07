أحد مصابي حادث مسجد نيوزيلندا: استضافتنا للحج علاج داوى جروحنا

المواطن - واس

الفرحة تغمر الحاج النيوزلندي شحادة السيناوي أحد مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد النور في نيوزيلندا، وهو يحل الآن في أطهر البقاع تحفه العناية من قبل القائمين على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ، وبشرى أداء شعيرة الحج تدنو مع تقادم الأيام.

وقال :” استضافتنا ضمن البرنامج بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لأداء مناسك الحج بعثت فينا الفرحة وانستنا مآسي الحادث الذي تعرضنا له “.

وأضاف :” هذه الاستضافة أشبه ما تكون بالعلاج الذي داوى جروحنا مما رأيناه من الحادثة المأساوية التي تعرضنا لها “.

وأشاد الحاج النيوزلندي بالترتيبات التي قدمت لهم ضمن البرنامج ووصفها بأنها تفوق التوقعات وسمت فيها حفاوة الترحاب وكرم الضيافة وحسن التنظيم .

وأبدى السيناوي أعجابه بالأعمال الجليلة في المشاعر المقدسة وعمارة الحرمين الشريفين والاختلاف الكبير عما شاهده في زياراته السابقة خلال أدائه الحج والعمرة, مقدماً الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما قاموا به تجاه أهالي ضحايا حادثة نيوزيلندا والمصابين ودعوتهم لأداء مناسك الحج .