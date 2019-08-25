أحد يضم نجم الأهلي لمدة موسم

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي أحد بشكل رسمي اليوم الأحد، مع اللاعب عمر الزيني من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد.

ويُذكر أن عمر الزيني سيبقى في صفوف نادي أحد حتى نهاية موسم 2019-2020، حيث يأمل اللاعب في أن يساهم في عودة أحد لـ دوري المحترفين مرة أخرى، بعد هبوطه بنهاية الموسم الماضي لـ دوري الدرجة الأولى.

وسبق للاعب عمر الزيني، اللعب في صفوف أندية هجر والانتصار، ثم عاد إلى الأهلي في عام 2018.

يعيش النادي الأهلي فترة صعبة، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد التعادل يوم الخميس الماضي مع نادي العدالة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وبدأت المشاكل سريعًا قبل مباراة الهلال والأهلي في إياب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، بوجود خلاف شديد بين السوري عمر السومة مهاجم الأهلي والمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وذلك بسبب جلوس عمر السومة احتياطيًا في لقاء الهلال في ملعب جامعة الملك سعود، حيث ألقى السومة بقميص الأهلي على الأرض غاضبًا من تصرف المدرب إيفانكوفيتش.

كما يبدو أن النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، قد يُفكر في إقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج السيئة التي يُحققها الأهلي منذ انطلاق الموسم.

وكان الأهلي قد ودّع دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي على يد نادي الهلال، كما قدم أداء سيئًا ضد نادي العدالة في الجولة الأولى من بطولة الدوري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.