أخضر السباحة يختتم البطولة العربية بـ4 ميداليات متنوعة

المواطن - واس

حقّق السبّاح عبدالله اليوسف المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 400 م حرة لفئة 12-13 سنة بزمن 4.33.84 دقيقة في البطولة العربية التي تقام منافساتها في مملكة المغرب ، ‏كما أحرز السبّاح عبدالله اليوسف المركز الثاني والميدالية الفضية في نهائي سباق 200 م حرة بزمن 2.10.56 دقيقة لذات الفئة.

ومن جهته تحصّل السباح حسن حسين اليوسف على المركز الثالث والميدالية البرونزيه في سباق 100 م فراشة بزمن 1.06.00 ثواني إلى تحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزيه في سباق 200 م فراشه بزمن 2.27.97 ثانية .

وكانت البطولة قد انطلقت في الرابع من الشهر الحالي واختتمت منافساتها اليوم السابع من أغسطس الجاري بالدار البيضاء بالمملكة المغربية حيثُ مثّل الأخضر السباحان حسن حسين اليوسف عبد الله أحمد اليوسف ومحمد علي اليوسف كاظم علي السعيد في الفئة المشاركة من سن 12-13 عام يرافقهم مديرالآداء الفني فارس عطّاروالمدرب خليفة الحساوي .

وجاءت مشاركة الأخضر بعد المعسكر الذي أقامه المنتخب في بلغاريا خلال مدّة الإعداد للمسابقات المحلية والقارية والدولية .