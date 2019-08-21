أخضر السلة يضرب موعدًا مع عُمان في بطولة الخليج

المواطن -واس

يلتقي المنتخب السعودي لكرة السلة للشباب غداً مع نظيره العماني في ثالث مبارياته بالبطولة الخليجية الـ17 للشباب لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة .

وتعد المباراة مرحلة مهمه للمنافسة على اللقب إذ يسعى الأخضر لتحقيق فوزه الثالث على التوالي والاقتراب بشكل كبير من اللقب, بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على قطر والإمارات , إذ ستحدد المباراة بشكل كبير من سينافس المنتخب البحريني على اللقب.

وكان المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة فاز على منتخب قطر بنتجية 70 – 60 في أولى مبارياته بالبطولة الخليجية السابعة عشرة لكرة السلة للشباب التي انطلقت أول أمس الاثنين.

وقدم الأخضر مستوى مميزا وظهر في أفضل حالاته خاصة خلال الفترتين الثالثة والرابعة التي شهدت تفوقا واضحا للاعبيه.

ونجح مدرب المنتخب السعودي تانير في التعامل مع مجريات اللقاء رغم قوة المنتخب القطري، إذ تمكن من السيطرة على مفاتيح لعب منافسه رغم أن فارق الطول والبنية الجسمانية لم تكن في صالحه إلا أن الروح العالية والجماعية حسمت النتجية لصالح المنتخب السعودي.

وكان أخضر السلة، واجه المنتخب الإماراتي أمس في الجولة الثانية في بطولة الخليج.