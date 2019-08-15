أخضر الطاولة يطير إلى الأردن

المواطن - واس

غادر المنتخب السعودي الفئات السنية لكرة الطاولة مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في بطولة دول غرب آسيا للفرق المقرر إقامتها خلال الفترة من 15-19 /9/ 2019م، بعد اختتام معسكره التحضيري الخارجي في مدينة كولبرمور الألمانية.

ويشارك في البطولة منتخبات (السعودية – الإمارات – البحرين – لبنان – سوريا – فلسطين – الأردن – عمان).

وضمت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالرحمن الراشد واللاعبين عبدالعزيز العباد و علي الخضراوي و عبدالعزيز بو شليبي و محمد الشريف و تركي المطيري و نواف الطاهر و خالد الشريف و سالم السويلم و محمد السويلم و فهد القرني و حسن الزاهر و مهدي آل هليل وهادي أبو الرحى، ويشرف على المنتخب تدريبياً المدرب يوسف سيد و إدارياً عبدالعزيز الطاهر وفنياً محمد أبو ردحة ومحمد الأقزم والإعلامي متعب الجوهر و الحكم يونس آل سليم.