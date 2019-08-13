أخضر المبارزة يطير إلى الصين غدًا

المواطن - واس

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة (بنين وبنات) في بطولة الجولة الآسيوية تحت 17 سنة لسلاحي الابيه والسيبر، التي ستقام في مدينة تايبيه الصينية خلال الفترة 16-18 أغسطس الجاري.

وستغادر بعثة المنتخب السعودي غداً الأربعاء إلى تايبيه، وتضم كلا من رئيس البعثة سعود الشمري وإداري المنتخب فريد دحيم، واللاعبين حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي (سلاح الابيه) وعلى البحراني وجاسر البكر (سلاح السيبر) والمدربين محمد فؤاد والمجري جيلا.

فيما يمثل المنتخب السعودي للبنات ندى عابد وفوزية الخيبري (سلاح الابيه) وعهد المعمر سيبر (سلاح السيبر) وإداري المنتخب العنود الحرقان.

وكان المنتخب السعودي للبنين قد أنهي معسكره الإعدادي في مدينة الدمام والذي استمر لمدة 14 يوم، فيما أنهى منتخب البنات المعسكر الإعدادي الذي أقيم في الرياض لمدة 28 يوم.

ويهدف الاتحاد السعودي للمبارزة من المشاركة في البطولة إلى إعداد اللاعبين واللاعبات لأولمبياد 2024 وبطولة آسيا للناشئين والشباب 2020.