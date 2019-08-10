أخضر اليد يخسر من كرواتيا في بطولة العالم

المواطن - واس

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين من منتخب كرواتيا بنتيجة (17-36) أمس الجمعة في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة كأس العالم بنسختها الثامنة المقامة حالياً في جمهورية مقدونيا، على صالة جاني ساندانسكي أرينا بمدينة سكوبيه.

وشهدت البداية تقدم ناشئي الأخضر بفارق ثلاثة أهداف، قبل أن يعود منتخب كرواتيا لتعديل النتيجة ومن ثم فرض تقدمه حتى أنهى الشوط الأول لصالحه (13-19)، ليواصل تقدمه في الشوط الثاني ويوسع الفارق التهديفي حتى نهاية المباراة.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر الناشئ رابع مبارياته في البطولة اليوم السبت بمواجهة منتخب النرويج عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وخسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين من منتخب سلوفينيا أول أمس الخميس بنتيجة (22-30)، على صالة جاني ساندانسكي أرينا بمدينة سكوبيه المقدونية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة العالم .

وتأخر الأخضر بالنتيجة بفارق ستة أهداف منذ انطلاقة اللقاء، واستمر التقدم السلوفيني حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى (9-16)، ورغم التحسن الملحوظ للمنتخب السعودي في مجريات الشوط الثاني، إلا أن الفارق التهديفي الذي انتهى عليه الشوط الأول لم يشفع لهم بالتقليص، حتى انتهت المباراة بفارق ثمانية أهداف لسلوفينيا.