أخطاء التحكيم الآسيوي مستمرة

المواطن - مروة نبيل

تعرض حكم مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، لانتقادات؛ بسبب تغاضيه عن احتساب أكثر من ركلة جزاء.

الاتحاد والهلال:

وانتقد المدير الفني للزعيم، الروماني رازفان لوشيسكو، حكم مباراة الاتحاد والهلال التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مؤكدًا أنه لم يحتسب ركلتي جزاء لصالح فريقه.

كما هاجمت جماهير العميد حكم مباراة الاتحاد والهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأشاروا إلى أن فريقهم كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، منتقدين أداءه خلال المواجهة الآسيوية التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الـVAR الحل:

ومن جانبه، علق الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر لإذاعة “يو إف إم”، على حكم مباراة الاتحاد والهلال قائلًا: “التحكيم الآسيوي أقل من المطلوب، هناك ثلاث ضربات جزاء في المباراة لم تحسب”.

وتابع تصريحاته الإذاعية قائلًا: “يجب على الاتحاد الآسيوي أن يكون حريصًا على تطوير حكامه، وتوفير تقنية الـVAR كما هو موجود في البطولات الأخرى”.