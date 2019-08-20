أدبي الأحساء يؤبن عبدالرحمن الشبيلي بندوة كبرى

المواطن - الأحساء

ينظم نادي الأحساء الأدبي مساء الأربعاء ٢٧ ذي الحجة الموافق ٢٨ أغسطس الجاري ندوة كبرى متخصصة تأبينًا للمرحوم الدكتور عبدالرحمن الشبيلي.

ويتحدث في الندوة كل من حمد القاضي الكاتب والإعلامي المعروف ونجيب الزامل الكاتب المعروف وهما من أعضاء مجلس الشورى سابقًا، وكذلك الإعلامي محمد الماضي مدير القناة الفضائية الثقافية سابقًا، وسيديرها الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي المشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام رئيس قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل.

ووجه رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري الشكر والتقدير لأسرة الفقيد على تجاوبهم مع دعوة النادي، داعيًا الله أن يتغمد الدكتور عبدالرحمن الشبيلي بواسع رحمته لقاء ما قدمه لوطنه وأبناء الوطن من خلال مواقع المسؤولية التي تولاها طيلة أيام حياته.

وقال الشهري: إن هذه الندوة قد تم الاعداد لها والتواصل مع ضيوفها من قبل عيد الأضحى المبارك لتخرج بصورة تواكب مكانة الفقيد فقد كان من رموز الوطن الرواد في مجالات الإعلام والإدارة والمشاركات الرسمية والمجتمعية وهو إعلامي سعودي. ساهم في تأسيس إذاعة الرياض وتليفزيون الرياض، كما قدم العديد من البرامج للتلفزيون، وله العديد من المقالات والكتب المنشورة، وعمل عضوًا في مجلس شورى لثلاث دورات متتالية، وعضوًا في المجلس الأعلى للإعلام، ومُنح في حياته وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، فهو يستحق حقيقة أن يذكر وأن يؤبن كرمز من رموز هذا الوطن الغالي، وقد عودنا قادتنا وولاة أمورنا في هذه البلاد المقدسة بتكريم المبدعين والرموز من أبناء الوطن وبناته المخلصين لدينهم ووطنهم وقيادتهم.



ووجه النادي الدعوة للمثقفين والمثقفات والإعلاميين والإعلاميات عبر تطبيقه وحساباته على وسائل التواصل الإجتماعي لأبناء المجتمع الأحسائي لحضور هذه الندوة المهمة التي ستحظى بحضور كبير من أبناء وبنات الأحساء ومن خارج الأحساء كذلك.

جدير بالذكر أن أدبي الأحساء دشن مساء أمس الاثنين تطبيق أخبار نادي الأحساء الأدبي ليطلع المثقفون والمثقفات على برامج وأنشطة وأخبار النادي بصفة مباشرة.