أرامكو تعلن التقديم ببرنامج التدريب التعاوني للمرحلة الجامعية 2020م

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية موعد التقديم في (برنامج التدريب التعاوني للمرحلة الجامعية) لعام 2020م، ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية والأوضاع العملية الفعلية، وستتاح أيضاً الفرصة للطلاب لتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصهم، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الأهلية:

– الأشخاص المؤهلون للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

1- يجب أن يرشح المتقدمون من قبل جامعاتهم وألّا تقل معدلاتهم التراكمية عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

2- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 10 أسابيع على الأقل.

3- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

4- يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

العوائد خلال فترة البرنامج:

1- راتب شهري.

2- سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية.

3- النقل حسب خطة الشركة.

4- تأمين طبي حسب خطة الشركة.

الوثائق المطلوبة

– على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:

1- نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

2- نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.

3- خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج ويوضح الغرض من التدريب ومجاله.

بداية البرنامج:

– سيبدأ التدريب العملي للبرنامج للطلبة المؤهلين يوم الأحد 1440/05/24هـ الموافق 2020/01/19م.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين بتاريخ 1441/02/01هـ الموافق 2019/09/30م (الساعة 8:00 صباحاً) وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1441/02/10هـ الموافق 2019/10/09م (الساعة 3:00 مساءً).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا