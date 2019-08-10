أرباح أرامكو تمهد الطريق للاكتتاب المنتظر عالميًا

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن شركة أرامكو النفطية العملاقة تستعد لتسليط الضوء على أوضاعها المالية، الاثنين المقبل، في خطوة يراها خبراء الاقتصاد العالميين أنها الخطوة الأهم قبل اكتتاب أرامكو المنتظر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام الذي قد تكشفه شركة النفط العملاقة هو خططها المستقبلية، بما في ذلك ما إذا كانت ستصبح أكبر شركة متداولة في العالم بعد الاكتتاب المنتظر.

أرباح أرامكو

وأوضحت أنه عندما يقدم المسؤولون التنفيذيون في أرامكو تقريرًا عن أرباح نصف السنة لمستثمري السندات يوم الاثنين، ستكون لديهم فرصة أخرى لإقناع السوق العالمية بحيوية الشركة وقدرتها على جمع الأموال التي يمكن أن تساعد المملكة على تنويع اقتصادها.

أرامكو التي حققت أداءً مالياً أكثر قوة من العديد من الشركات العالمية، لن تجد صعوبات كبيرة في جذب المستثمرين العالميين، حيث كشفت وكالة “موديز” أن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العام 2018 بنحو 111 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 300 مليون دولار ربح صافي يومي للشركة.

اكتتاب أرامكو

ورأت الصحيفة الأمريكية أن تلك الخطوة تبدو أساسية قبل اكتتاب أرامكو المنتظر، خاصة وأن التعرف على الموقف المالي للشركة يحدد بشكل رئيسي شهية المستثمرين على مستوى العالم.

وتعادل أرباح “أرامكو” أرباح “أبل” و”جوجل” و”إكسون موبيل” مجتمعة.

من جهتها، أفادت فيتش أن أرامكو هي أكبر منتج للنفط عالميًّا من حيث الحجم، ففي 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالًا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًّا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي بي.