أرسنال يتعاقد مع بيبي رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي قادمًا من صفوف ليل الفرنسي.

وأكد موقع نادي أرسنال الإنجليزي الرسمي، أن نيكولاس بيبي صاحب الـ24 عامًا، الذي أصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الجانرز، سيرتدي القميص رقم 19 في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وعلّق مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، الإسباني أوناي إيمري بشأن على الصفقة الجديدة، قائلًا: “نيكولاس جناح مميز وموهوب، كما أنه كان مطلوبًا في أفضل الفرق بأوروبا”.

وأضاف إيمري قائلًا: “التعاقد مع جناح مميز كان من أبرز أهدافنا في الميركاتو هذا الموسم، وأرى أن نيكولاس سيضيف لنا المزيد من السرعة والقوة والإبداع”.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن صفقة انتقال بيبي إلى أرسنال تمت مقابل 72 مليون إسترليني، حيث سيدفع النادي الإنجليزي 20 مليونًا مقدمًا، بالإضافة إلى 52 مليونًا على أقساط خلال 5 سنوات.