أرسنال يفقد نجميه أمام نيوكاسل

المواطن - محمد سمعه

سيغيب كل من البوسني سياد كولاسيناك والألماني مسعود أوزيل نجمي أرسنال الإنجليزي عن مواجهة نادي نيوكاسل يونايتد بعد غد الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وكان أوزيل وسياد كولاسيناك تعرضا لهجوم مُسلح بالسكين في العاصمة البريطانية لندن في شهر يوليو الماضي، حيث تصدى كولاسيناك للمسلحين، فيما ابتعد أوزيل قليلًا بسيارته، حتى يتجنب أي أضرار قد تحدث له.

وأصدر نادي أرسنال بيانًا اليوم الجمعة، أكد فيه أن الثنائي كولاسيناك وأوزيل لن يُشاركا أمام نيوكاسل يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن تعاقده بشكل رسمي أمس الخميس مع النيجيري أليكس أيوبي من صفوف أرسنال الإنجليزي لمدة خمس سنوات في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وقيل: إن الصفقة تُقدر بـ35 مليون جنيه إسترليني، قام نادي إيفرتون بدفعها لفريق أرسنال.

ويُذكر أن أليكس أيوبي شارك مع المنتخب النيجيري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر، حيث احتل المنتخب النيجيري المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على المنتخب التونسي.