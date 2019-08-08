أرسنال يقترب من ضم نجم تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي أرسنال الإنجليزي، قريبًا للغاية من التعاقد مع البرازيلي دافيد لويز مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة سكاي سبورت البريطانية إن دافيد لويز وافق على البنود الشخصية من أجل انضمامه لـ نادي أرسنال وستتم الصفقة رسميًا بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.

ويريد أرسنال التعاقد مع دافيد لويز مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

ويُذكر أن دافيد لويز فاز بلقب الدوري الأوروبي مع نادي تشيلسي في مايو الماضي على حساب أرسنال في المباراة التي أُقيمت في دولة أذربيجان.

جدير بالذكر أن نادي أرسنال، كان تعاقد مع اللاعب الإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد الإسباني.